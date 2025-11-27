Controlli antidroga Pagani: arrestato 33enne con cocaina

di Redazione ZON

I controlli antidroga Pagani condotti dai Carabinieri della Tenenza di Scafati, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno portato all’arresto di un uomo di 33 anni originario di Scafati. L’operazione rientra nell’attività di monitoraggio e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio dell’Agro nocerino.

Nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e in attesa delle decisioni definitive dell’autorità giudiziaria, la Procura ha reso noto che il fermo è avvenuto il 25 novembre durante un controllo dinamico del territorio. Secondo quanto ricostruito, il soggetto è indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di un quantitativo rilevante di droga.

Controlli antidroga Pagani: sequestrati 64 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento

Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto circa 64 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e pronti allo smercio. Assieme alla droga sono stati sequestrati anche oggetti e materiali utili al confezionamento delle dosi, strumenti comunemente utilizzati per l’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli antidroga Pagani i Carabinieri hanno inoltre recuperato 1.280 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’illecito guadagno derivante dall’attività di vendita della sostanza stupefacente. Gli investigatori ritengono che il denaro rappresenti il provento di precedenti cessioni.

Arresto convalidato: il 33enne trasferito nel carcere di Salerno

L’uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Salerno, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse dovranno essere confermate nel prosieguo del procedimento, come previsto dalla legge.

L’attività si inserisce nelle operazioni ordinarie di controllo territoriale che l’Arma dei Carabinieri porta avanti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e migliorare la sicurezza nelle aree maggiormente esposte a fenomeni criminali.