Temptation Island: tra Tommaso e Valentina dopo il tradimento di lui è finita. La love story chiusa in un falò di confronto anticipato

A Temptation Island è già tempo di coppie che scoppiano. I primi a dirsi addio durante un falò di confronto anticipato sono Tommaso e Valentina. Un vero e proprio colpo di scena, che arriva dopo solo due settimane: i due fidanzati hanno infatti detto stop a questa loro esperienza nel viaggio dei sentimenti dopo il tradimento di lui. Le prime avvisaglie c’erano già state la settimana scorsa, quando Tommaso, durante i falò, guardava sofferente Valentina mentre giocava con uno dei single nel villaggio delle fidanzate; alcuni atteggiamenti che a suo parere, erano stati irrispettosi nei suoi confronti.

E così per sfogarsi Tommaso non ha perso tempo e ha trovato conforto nella single Giulia. Con lei ha subito instaurato un feeling sospetto, tant’è che insieme si sono spesso appartati lanciandosi sguardi fin troppo complici, che hanno fatto fin da subito presagire il “danno” in arrivo. La stessa Valentina era stata messa in guardia da Filippo Bisciglia che le aveva mostrato, prima dell’appassionato bacio, una clip sul rapporto tra Giulia e Tommaso dopo il falò in cui il ragazzo è rimasto deluso dalla suo comportamento. In un primo momento Valentina sembra intendere che ci sia un chiaro obiettivo da parte di Tommaso: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e andiamo via“.

Il trucco frainteso

Purtroppo però non c’è stato alcun trucco da parte di Tommaso. Bisciglia poi al secondo falò delle fidanzate ha mostrato un ulteriore video in cui c’è Tommaso entrare nella casa delle single. Successivamente si vede Giulia che si confida con un’amica: “Oggi è successo questo, c’è più contatto fisico. Mi segue sempre. È venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così… Invece qua, ci siamo proprio baciati. Si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Gli ho detto: ‘Dicevi di essere innamorato di lei, che volevi sposarla. Allora non sei innamorato, se fai così con me’. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente“.

Il giovane, infatti, ha sviluppato anche una sorta di gelosia per Giulia che da quando riceve le sue attenzioni non può più ballare con nessun’altro. Nel filmato, infine, viene mostrata anche una cena a lume di candela organizzata da Tommaso per lei. Ed è proprio durante questa perfetta serata romantica che i due si spostano dal tavolo imbandito, raggiungono la riva della spiaggia per coccolarsi e pochi istanti dopo si lasciano andare ad un appassionato bacio sulle labbra. “E’ giusto che stia con una bambina” è il primo commento di Valentina.

I sensi di colpa e il falò

Tommaso, resosi conto della situazione ha subìto i sensi di colpa, per poi ragionare e dire: “Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c’è molta differenza d’età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che Valentina non è la donna senza cui non posso vivere“.

Scontato, quindi, il falò di confronto chiesto proprio da Valentina, durante il quale non c’è stato molto da dire. Dopo aver ammesso di provare ancora sentimenti per lui, Valentina sceglie di giustificare il comportamento dell’ormai suo ex fidanzato, senza minimamente accennare alle scene del bacio tra lui e Giulia. Per loro quindi l’avventura a Temptation Island è già finita e da separati.