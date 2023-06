Temptation Island: ecco quali sono le sette coppie in gara

di Filomena Volpe

L’attesa è finita! Finalmente stasera, lunedì 26 giugno alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli in merito a questa nuova edizione!

Temptation Island: il conduttore

Il conduttore del famoso reality show dei sentimenti sarà, come sempre, Filippo Bisciglia.

Le sette coppie in gara

Alessia e Davide (32 e 39 anni)

(32 e 39 anni) Gabriela e Giuseppe (19 e 24 anni)

(19 e 24 anni) Daniele e Vittoria (33 e 32 anni)

(33 e 32 anni) Manu e Isabella (27 e 26 anni)

(27 e 26 anni) Ale e Federico (hanno entrambi 31 anni)

(hanno entrambi 31 anni) Francesca e Manuel (23 e 30 anni)

(23 e 30 anni) Perla e Mirko (25 e 26 anni)

Temptation Island: i motivi della crisi di coppia

Alessia e Davide

Sono fidanzati da 11 anni ma lei ha avuto una relazione con un altro uomo per ben due anni.

Alessia confessa: “Vorrei capire se possiamo continuare a stare insieme o ci dobbiamo definitivamente allontanare”, dice lei.

E lui di rimando: “Voglio capire se riesco a perdonarla e a dimenticare quello che mi è stato fatto, perché quando la guardo nelli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito”.

Gabriela e Giuseppe

Stanno insieme da 7 anni, ma Gabriela a gennaio ha scoperto che il Giuseppe si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri con il nome di “american boy”.

Lei confessa: “Per lui ho sacrificato tutto, famiglia, scuola, amici, perchè a lui dava fastidio che andassi anche a comprare il pane da sola. Ma a gennaio ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, a un sito di incontri. Solo che per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e quindi io ho ricevuto un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Stasera ci dobbiamo vedere’ . E sul sito poi si faceva chiamare American boy”.

Daniele e Vittoria

Vittoria, dopo quattro anni di fidanzamento vorrebbe avere un figlio dal suo Daniele che afferma:

“Ho scritto io al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio, solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo”.

Manu e Isabella

Fidanzati da tre anni è mezzo, provengono da realtà diverse e faticano a trovare un vero e proprio punto d’incontro. Manu racconta:

“Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse, io vengo da un quartiere popolare, lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo io Temptaion Island perchè sono molto innamorato di lei, sogno un futuro con lei e vorrei andarci a convivere, ma non troviamo un punto di incontro su dove andare”.

Ale e Federico

Ale e Federico stanno insieme e convivono da tre anni ma la loro relazione non sembra andare nel migliore dei modi:

“Sono stanca del mio fidanzato, ho 31 anni e vorrei maggiori certezze, vorrei un matrimonio e una famiglia. Questa è la nostra ultima occasione, o ci sposiamo o ci lasciamo” – dichiara Ale.

Francesca e Manuel

Una relazione ballerina che va avanti da due anni e 4 mesi quella di Francesca e Manuel:

“Siamo fidanzati da 2 anni e 4 mesi, ma Manuel ogni tre per due mi lascia e poi dopo un mesetto ritorna. Mi ha già lasciato 5 volte e io sono sempre lì che aspetto. Sono stanca a credo che dovrebbe chiarirsi se vuole stare con me o no” -confessa Francesca.

Perla e Mirko

La coppia, nata 5 anni fa, è in crisi per vari motivi:

Perla racconta: “Per amore di Mirko mi sono trasferita a Rieti da Salerno, abbandonando famiglia, lavoro e amici. Ma nonostante i miei sacrifici non mi rende felice, perchè da due anni è diventata una persona apatica che non dà stimoli alla relazione”.