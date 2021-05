Rilasciata la data di inizio di Temptation Island

Il programma estivo per eccellenza sta per tornare! Secondo quanto riportano le variazioni di palinsesto tratte da Publitalia, la ripartenza di Temptation Island è prevista per mercoledì 30 giugno in prima serata, su Canale 5. Il secondo appuntamento, invece, andrà in onda di lunedì, dal 5 luglio. Terminerà con l’ultima puntata in onda il 2 agosto. Non ci sono notizie, invece, sulle coppie che si metteranno alla prova per questa nona edizione.

Non ci saranno a Temptation Island Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due hanno categoricamente smentito la loro partecipazione. Si fanno sempre più insistenti, invece, i rumors sulla coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, protagonisti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ad essere riconfermato è Filippo Bisciglia alla conduzione.

Nelle ultime ore è stato reso noto il palinsesto estivo dei canali Mediaset: torna sul piccolo schermo Il viaggio nella grande bellezza, programma culturale di Canale 5 condotto da Cesare Bocci, in onda giovedì 10 giugno. Tante proposte anche per gli amanti delle serie tv: Grand Hotel da martedì 1° giugno, New Amsterdam dal 2 giugno, Mr Wrong da lunedì 14 giugno per 3 settimane per poi proseguire per altre 4 al mercoledì, dal 7 luglio. Infine Masantonio da venerdì 25 giugno.

Anche quest’anno, ad aprire la stagione estiva sarà Battiti Live, trasmissione musicale in onda su Radio Norba e Radio Norba TV, in onda a partire da martedì 13 luglio.