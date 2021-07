Tesla Semi, a breve inizia la produzione

Tesla sta finalmente per iniziare la produzione di Tesla Semi, il suo semirimorchio completamente elettrico

L’intera industria dei camion guarda al futuro. Tesla sta finalmente ultimando e portando a produzione il suo camion Tesla Semi.

L’industria dei camion elettrici ha già fornito qualche versione sul mercato, ma nessuno intravede il trasporto a lungo raggio in un semirimorchio di classe 8, come promette il Tesla Semi.

Quando fu lanciato il Tesla Semi nel 2017, la casa automobilistica ha affermato che le versioni di produzione del camion elettrico, avevano opzioni di autonomia di 300 miglia e 500 miglia per un costo rispettivamente di $ 150.000 e $ 180.000.

Annunciato nel 2017, Tesla ha affermato che sarebbe arrivato sul mercato nel 2019 e di li ha iniziato a ricevere numerose prenotazioni da molte aziende che cercavano di elettrificare le proprie flotte. Adesso sembra il momento giusto per l’uscita a marzo, infatti, un’esclusiva di Electrek ha riferito che Tesla stava costruendo una linea di produzione per la Tesla Semi in un nuovo edificio vicino alla Gigafactory Nevada per produrre cinque camion elettrici Tesla Semi a settimana entro la fine dell’anno. Vedremo il mercato come risponderà.