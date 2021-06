Il test patente teorico è il primo step da superare per ottenere una licenza di guida, i quesiti della prova abbracciano numerosi argomenti

Il test patente teorico consiste in un quiz a risposta multipla. Nello specifico (per le patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, BE e B96) si tratta di 40 quesiti ai quali rispondere, in via telematica, in un tempo limite di 30 minuti. La prova viene superata se non si forniscono più di quattro risposte errate. Trattandosi di una procedura che viene gestita in maniera completamente digitalizzata, l’esito della prova viene comunicato in tempi piuttosto brevi. Il rilascio del foglio rosa, invece, avviene nei giorni successivi alla registrazione dell’esito del quiz.

Potrebbe interessarti:

La forma del quiz

Dal punto di vista pratico, durante l’esame, il candidato si trova di fronte ad una scheda informatizzata, elaborata direttamente dal Ministero dei Trasporti. Il quesito viene posto in forma di semplice affermazione che il candidato deve indicare come vera o falsa. Nella maggior parte dei casi, la scheda contiene anche un’illustrazione, che rappresenta la segnaletica o lo scenario di guida inerente la domanda.

Come si svolge il test patente

Lo svolgimento della prova è molto semplice: il candidato consegna all’esaminatore un proprio documento di riconoscimento e viene fatto accomodare in una postazione. Il test si svolge su un computer a schermo touch; l’esaminatore che supervisiona il regolare svolgimento dell’esame, dopo aver dato le indicazioni del caso, segnala l’inizio dello stesso; ai candidati non vengono fornite spiegazioni circa il significato di determinate locuzioni presenti nelle domande. La scheda d’esame può essere liberamente ‘navigata’ ovvero l’esaminando può rivedere le domande precedenti ed eventualmente modificare la risposta data prima di confermare l’invio del test.

Ovviamente, nel corso della prova, è vietato consultare testi o manuali, comunicare con gli altri esaminandi, utilizzare dispositivi elettronici o staccare i cavi della propria postazione. Per ciascuna di queste violazioni, la pena è l’allontanamento dall’aula e il mancato superamento della prova.

Teoria: quali sono gli argomenti?

Detto delle modalità di svolgimento dell’esame, vediamo quali su quali argomenti vertono le domande dei quiz. Il test teorico per il conseguimento della patente abbraccia una vasta gamma nozioni; la maggior parte di queste riguarda il comportamento su strada, laddove le conoscenze teoriche devono incontrare la pratica.

Segnaletica stradale

Uno degli argomenti ‘topici’ dell’esame di teoria è la segnaletica stradale, sia essa orizzontale, verticale, luminosa o integrativa. Durante i corsi di preparazione – in cui si usano i testi pubblicati dal Ministero dei Trasporti – i candidati devono imparare il ‘significato’ di ogni segnale, ovvero sapere quale messaggio rappresenta e qual è il comportamento alla guida da assumere in presenza di un determinato segnale.

Incroci

Altro tema portante della teoria dell’esame patente sono gli incroci. Utilizzando un’illustrazione, i manuali di guida prefigurano scenari più o meno complessi; il candidato deve sapere qual è il comportamento più consono da assumere in una determinata situazione anche rispetto agli altri automobilisti. I ‘disegni’ sono standard: in ciascuna delle strade (tre o più) che formano l’incrocio si trova una vettura (contrassegnata da una lettera); la traiettoria di ogni vettura viene segnalata da una linea tratteggiata e una freccia mentre il quesito riguarda l’ordine in cui ciascuna auto deve attraversare l’intersezione viaria. Si tratta di un quesito più articolato dal momento che spesso gli scenari più ‘complessi’ includono anche la segnaletica inerente la precedenza.

Altri argomenti

Ai due argomenti già menzionati, se ne aggiungono altri, di svariata natura. Alcuni riguardano strettamente la guida, come ad esempio sorpassi e limiti di velocità sui vari tipi di strada oppure nozioni di pronto soccorso; inoltre, nel quiz di teoria possono essere inserite domande inerenti le polizze assicurative oppure aspetti ‘tecnici’ circa l’utilizzo dell’auto (dalla distanza di sicurezza alle spie luminose della strumentazione).

Il test ha una struttura ben precisa: per alcuni argomenti sono previste due domande, per altri un solo quesito.

Argomenti per cui sono previste due domande:

segnali di pericolo, divieto, obbligo e di precedenza

segnaletica orizzontale e segni sugli ostacoli

lanterne semaforiche

limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione

distanza di sicurezza

norme sulla circolazione

esempi di precedenza

norme sul sorpasso

norme varie

uso e funzione dei dispositivi di equipaggiamento (cinture di sicurezza, caschi e abbigliamento di sicurezza)

condizioni di guida in caso di possibili alterazioni psicofisiche

Gli argomenti per cui è prevista una sola domanda sono i seguenti:

definizioni generali e doveri del comportamento su strada

segnaletica complementare e provvisoria, segnali di cantiere

segnali di indicazioni

pannelli integrativi alla segnaletica verticale

fermata, sosta, arresto e partenza del veicolo

corretto utilizzo delle luci e dei dispositivi acustici, spie luminose e simboli

patenti di guida, sanzioni, documentazione necessaria alla circolazione, obblighi verso gli agenti, uso degli occhiali e altro

incidenti stradali e comportamento in caso di incidente

responsabilità civile, penale ed amministrativa (RCA e altre forme di assicurazione auto)

limitazione dei consumi e rispetto per l’ambiente

meccanica del veicolo (elementi costitutivi, stabilità e tenuta di strada).