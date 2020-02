L’ultima puntata di “The New Pope”, serie di Paolo Sorrentino con la coppia Law-Malkovich in quattro momenti caldi: nuovo capitolo in vista

E’ andata in onda ieri sera su Sky Atlantic, l’ultima puntata di “The New Pope”, la serie creata e diretta da Paolo Sorrentino (da una costola di The Young Pope) con John Malkovich e Jude Law.

Ripercorriamo il grande finale di stagione attraverso quattro momenti topici.

1 L'attentato a Ventotene Dall'ultima puntata di "The New Pope" Sin dalla sigla iniziale, sembrava che nel corso del finale di stagione di "The New Pope", dovesse consumarsi l'epico match tra John Malkovich e Jude Law. Invece, Papa Giovanni Paolo III e il suo omologo Pio XIII trovano un terreno di battaglia comune nel far sentire forte la voce della Chiesa, che risponde senza mezzi termini all'ennesimo attacco subìto: questa volta ne è teatro una scuola di Ventotene (nel Lazio) dove un gruppo di fondamentalisti hanno preso in ostaggio sei bambini e il loro maestro, Don Antonio.

