This is Us: la sesta stagione sarà quella che chiuderà la serie

This is Us è stata rinnovata dalla NBC per una sesta stagione che concluderà l’arco narrativo della serie. Fogelman: “Mi auguro che il finale sia elegante”

Il networking americano NBC conferma che This is Us andrà avanti fino al 2022. La serie, infatti, avrà una stagione 4, una stagione 5 e una stagione 6. Quest’ultima, però, sarà quella che chiuderà l’arco narrativo del dramma familiare.

Le dichiarazioni del creatore e de co-showrunner

“Penso che siamo più o meno nel mezzo di dove andrà a finire la serie televisiva“, aveva dichiarato Fogelman (il creatore della serie) nel 2019, alla notizia del rinnovo per altre tre stagioni. Lo stesso aveva aggiunto: “Non abbiamo mai deciso di fare una serie televisiva che sarebbe durata 18 stagioni, quindi abbiamo un piano molto diretto. Penso che dove trovi i personaggi in questo momento, sei nel mezzo della loro storia. Se fossi al cinema, saresti nel momento in cui sei a circa un’ora dall’inizio del film a chiederti cosa succederà“.

Ai microfoni di Deadline, invece, nel 2019, Isaac Aptaker (co-showrunner della serie con Fogelman) aveva svelato che il finale si sarebbe posto “tre stagioni nel futuro”. Sull’epilogo si era pronunciato ancora Fogelman: “Mi auguro che il finale sia elegante, questo è quello che ci siamo prefissati. Spero che quando raggiungeremo la conclusione, il pubblico pensi che sia un traguardo soddisfacente, che abbia senso e che dia loro la sensazione di aver guardato una storia completa perché è così che la stiamo progettando, proprio come fosse un libro o un film molto lungo”.

La serie: il cast

This Is Us è una serie televisiva statunitense creata da Dan Fogelman e trasmessa dal 20 settembre 2016 dall’emittente NBC. Nel cast figurano:

Milo Ventimiglia : Jack Pearson

: Jack Pearson Mandy Moore : Rebecca Pearson

: Rebecca Pearson Sterling K. Brown : Randall Pearson

: Randall Pearson Chrissy Metz : Kate Pearson

: Kate Pearson Justin Hartley : Kevin Pearson

: Kevin Pearson Susan Kelechi Watson: Beth Pearson

Watson: Beth Pearson Chris Sullivan : Toby Damon

: Toby Damon Ron Cephas Jones : William Hill

: William Hill Jon Huertas : Miguel Rivas

: Miguel Rivas Alexandra Breckenridge : Sophie

: Sophie Niles Fitch : Randall da adolescente

: Randall da adolescente Logan Shroyer : Kevin da adolescente

: Kevin da adolescente Hannah Zeile : Kate da adolescente

: Kate da adolescente Mackenzie Hancsicsak : Kate da bambina

: Kate da bambina Parker Bates : Kevin da bambino

: Kevin da bambino Lonnie Chavis : Randall da bambino

: Randall da bambino Eris Baker : Tess Pearson

: Tess Pearson Faithe Herman : Annie Pearson

: Annie Pearson Melanie Liburd : Zoe Baker

: Zoe Baker Lyric Ross : Deja Pearson

: Deja Pearson Griffin Dunne : Nicky Pearson

: Nicky Pearson Asante Blackk : Malik Hodges

: Malik Hodges Caitlin Thompson: Madison Simons