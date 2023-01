Tiktoker da 2 milioni di follower muore d’infarto: mangiava cibo scaduto

Un arresto cardiaco si è rivelato fatale a Taylor LeJeune, star di Tiktok 33enne, conosciuto nel mondo dei social per i suoi video dedicati a cibo spazzatura o scaduto. Waffler69, questo il suo nome d’arte, era riuscito a raggiungere la cifra di 2 milioni di follower proprio grazie ai suoi contenuti “estremi”.

Non è ancora chiaro se le cause della morte siano da imputare a uno stile di vita tutt’altro che salutare: ciò che è certo è che molti dei suoi video dedicati a cibo risalente anche agli anni ’60 si sono rivelati vere e proprie “gemme” di Tiktok, raggiungendo in breve tempo milioni di spettatori in tutto il mondo.

“Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 dell’11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d’urgenza in ospedale e un’ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo” – queste le parole del fratello Clayton, ora alla ricerca di fondi per sostenere le spese del funerale.