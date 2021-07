Tokyo 2020: Bordignon argento nel sollevamento pesi

Giorgia Bordignon ha ottenuto una sensazionale e inaspettata medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel sollevamento pesi femminile

Bordignon argento nella specialità dei -64 kg del sollevamento pesi femminile. Una nuova medaglia e un’altra stupenda storia italiana.

L’atleta di Gallarate ha totalizzato 232 punti, senza mai commettere leggerezze e con una forza mentale assolutamente straordinaria.

Prova di forza peraltro di Maude Charron, oro olimpico con 236 punti e in lacrime dalla gioia dopo l’ultima sessione da 131 kg. Bronzo per Wen-Huei Chen, atleta proveniente da Taipei, fermatasi a 230. Record italiano infranto in due occasioni e Bordignon argento olimpico in Giappone, tra la grida di gioia del suo team e di lei stessa, orgogliosa del proprio operato.

Una delle migliori atlete nella sua specialità

Non poteva essere altrimenti, evidenziando lo sforzo evidente nel ricercare la perfezione stilistica e la voglia di mettersi in vetrina tra le migliori atlete italiane, del mondo e, per quanto concerne la disciplina, di sempre tra le azzurre di tutti i tempi. Da segnalare anche una performance di tutto rispetto della colombiana Mercedez Perez, ma sogno infranto per appena 3 punti totali.

Nuovi record italiani

Arriva quindi dal sollevamento pesi la dodicesima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed è un argento assolutamente sorprendente quello di Giorgia Bordignon, capace anche di registrare due record italiani in un colpo solo nella categoria 64 kg. L’azzurra, 34 anni, compie l’impresa di sollevare 104 kg nello strappo e 128 kg nel lancio per un totale di 232. Nel 2019, la stessa Bordignon aveva già siglato il primato nazionale fermandosi però a 226 kg.