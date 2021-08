Torino-Atalanta, le probabili formazioni del match

Questa sera Torino e Atalanta si sfidano nel match valido per la prima giornata della Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Nel sabato che apre la nuova stagione della Serie A scendono subito in campo tre big. Alle ore 18:30 scende in campo l’Inter Campione in carica, che affronta il Genoa. Alle 20:45 farà il suo esordio in campionato la Lazio di Sarri, in casa dell’Empoli. Allo stesso orario a Torino andrà in scena il match tra i granata padroni di casa e l’Atalanta di Gasperini.

Dopo le ultime stagioni deludenti, il Torino con Juric spera di poter ottenere una salvezza tranquilla, mentre i bergamaschi puntano chiaramente allo scudetto. Anche un anno fa Torino–Atalanta si sfidarono nella prima giornata, in quel caso gli ospiti vinsero 4-2.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e sarà trasmesso su Dazn.

Le probabili formazioni

QUI TORINO- I granata come al solito si affidano al gallo Belotti, che alla fine dovrebbe rinnovare con il club. Assenti invece Zaza ed Ansaldi. A supporto del n.9 ci saranno Linetty e il nuovo arrivato Pjaca. Difesa a tre con Bremer, Djidji e Rodriguez, Lukic e Mandragora a centrocampo.

QUI ATALANTA- Assenze pesanti per Gasperini, che deve rinunciare agli squalificati De Roon e Freuler e a Zapata, che resterà un mese fuori per infortunio. Subito in campo i nuovi acquisti Musso e Demiral, sulla corsia destra ci sarà Maehle, a sinistra come al solito Gosens. A centrocampo la coppia Pessina-Pasalic. In avanti Malinovskyi a supporto di Ilicic e Muriel.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. All. Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.