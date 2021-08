Torino, crolla una palazzina di due piani: due i dispersi

Torino, via Bramafama. Crolla una palazzina di due piani. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Due i dispersi ancora da trovare

Una terribile mattinata quella vissuta dagli inquilini di una palazzina a Torino, in via Bramafama. Poco dopo le ore nove, infatti, nel capoluogo Piemontese, l’immobile è improvvisamente crollato. Allertati, i soccorsi sono immediatamente intervenuti in loco per mettere in sicurezza le macerie in modo da poter cominciare le operazioni di recupero. Sul posto sono attualmente al lavoro le Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Intervenuto anche il nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) dei vigili del fuoco per scongiurare eventuali fughe di gas. Al momento, stando alle prime indiscrezioni e ricostruzioni fatte dai soccorritori, i dispersi sarebbero due, entrambi inquilini del palazzo.

Ancora sconosciute le cause che hanno portato in maniera così improvvisa, al crollo della palazzina a Torino. Gli inquirenti stanno valutando e mettendo al vaglio ogni possibile causa e, probabilmente nelle prossime ore, verrà aperta un’inchiesta per accertare, appunto, le cause ed eventuali colpe per quanto accaduto. Intanto proseguono le operazioni di soccorso per cercare di estrarre nel più breve tempo possibile i due dispersi.

AGGIORNAMENTO

I soccorsi hanno estratto vivi i due dispersi nelle macerie. Le cause del crollo sarebbero riconducibili ad un’esplosione.