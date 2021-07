Torta Ricotta e pere, la ricetta rivisitata in chiave moderna

La costiera amalfitana in un dolce

La torta ricotta e pere, inventata da Sal De Riso, in omaggio ai prodotti DOP della costiera amalfitana.

Ricotta di tramonti, nocciole di Giffoni e pere “pennate” di Agerola sono gli ingredienti che danno vita a questo dolce ormai celebre e apprezzato dai palati di tutto il mondo.

La mia proposta è una rivisitazione in chiave moderna della torta ricotta e pere, con una mousse di ricotta, un gelè di pere e un biscotto morbido alle nocciole.

Una glassa a specchio bianca e delle pere cristallizzate per decorare.

Iniziamo preparando il biscotto e l’inserto di pere.

Per il biscotto alle nocciole

45G FARINA 00

135G FARINA DI NOCCIOLE

175G UOVA

100G ZUCCHERO

75G FURRO FUSO

GRANELLA NOCCIOLE

VANIGLIA

Iniziamo sciogliendo il burro. Lasciamolo intiepidire e intanto montiamo le uova con lo zucchero e la vaniglia. A questo punto incorporiamo le farine setacciate con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Infine uniamo il burro fuso.

Versiamo il composto in uno stampo da 20 cm di diametro e cucioamo in forno pre riscaldato a 200° per 15 minuti.

Queste dosi sono sufficienti per due dischi da 20cm.

Per la gelatina di pere:

200 PERE

20G ZUCCHERO

3 G GELATINA

15G ACQUA PER IDRATAZIONE

Per ottenere la purea di pere sbucciamo e frulliamo 200g di pere.

Scaldiamo la purea con lo zucchero. Aggiungiamo la gelatina idratata in acqua e mixiamo il tutto con un frullatore ad immersione per qualche minuto.

Versiamo la gelatina in uno stampo da 18cm di diametro e lasciamo congelare.

Mousse di ricotta:

40G TUORLO

90G ZUCCHERO

20G ACQUA

300G DI RICOTTA

45G DI ZUCCHERO A VELO SETACCIATO

5G DI GELATINA

25G ACQUA X IDRATAZIONE

200G PANNA SEMI MONTATA

Iniziamo idratando la gelatina in acqua.

Frulliamo la ricotta con lo zucchero a velo e teniamola da parte.

Semi montiamo la panna e lasciamola in frigo fino al momento dell’utilizzo.

Ora passiamo a creare la patè a bombe:

uniamo i tuorli con lo zucchero e l’acqua. Scaldiamolo a microonde con delle brevi sessioni fino ad arrivare a 70°. Raggiunta la temperatura montiamo il tutto fino al raffreddamento,

A questo punto possiamo unire la gelatina e la ricotta mixata con lo zucchero a velo.

Mixiamo qualche minuto per emulsionare il tutto e aggiungiamo la panna semi montata in tre tempi avendo cura di non smontarla.

Montaggio della torta ricotta e pere

Montiamo la torta ricotta e pere al contrario partendo dall’alto con la mousse e chiudiamo con il biscotto.

In uno stampo in silicone da 20cm versiamo metà della mousse di ricotta.

Aggiungiamo adesso l’inserto di gelatina di pere.

Copriamo co la mousse restante e chiudiamo il tutto con il biscotto alle nocciole.

Portiamo in congelatore per almeno 8 ore prima di togliere dallo stampo.

Decorazione della torta ricotta e pere

Trascorso il tempo necessario per il congelamento siamo pronti per la decorazione.

Io ho scelto di decorarla con una glassa a specchio bianca e delle per cristallizzate e delle nocciole di Giffoni tritate grossolanamente.

In alternativa, se abbiamo poco tempo a disposizione, possiamo utilizzare il secondo biscotto alle nocciole e cospargere di zucchero a velo.