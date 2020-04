Totti a Del Piero: “Non porto mio figlio alla Lazio, mica sono scemo”

Totti e Del Piero durante una diretta su Instagram: “Quando hai fatto il gesto del quattro mi hai fatto rosicare come un matto”

Francesco Totti e Alessandro De Piero, storici capitani di Roma e Juventus, si ritrovano insieme durante una diretta Instagram, e il discorso cade subito sul famoso 4-0 dei giallorossi rifilato ai bianconeri nel 2004. Il match è passato alla storia per il gesto del quattro del capitano giallorossi rivolto a Tudor.

“Quella volta mi hai fatto rosicare come un matto, quando mi hai fatto il gesto del quattro con la mano”. Totti chiarisce subito: “Quel gesto non era rivolto a te, non mi sarei mai permesso. Perché ti rispetto, e perché siamo amici. L’ho fatto a Tudor, che in partita mi aveva dato una gomitata sul muscolo, un dolore atroce”.

Poi si passa all’avversario più cattivo mai affrontato sul campo, qui Totti ha pochi dubbi. “Dico Montero. Una volta mi diede un calcio sotto la Tevere. Lì non so come abbia fatto a non arrivare la gamba direttamente in curva”. “Samuel è stato uno dei più duri mai affrontati”, dice Del Piero. “Ricordo una partita, calcio d’inizio nostro, Trezeguet mi tocca la palla, io seguo l’azione. Lui arriva da dietro e mi mena fin da subito”.

L’ex capitano giallorosso ne approfitta per chiarire il discorso sul far giocare suo figlio Cristian alla Lazio. “In qualità di procuratore, tutto è sempre aperto, perché tutte le big sono grandi squadre. Ma se dovessi chiedere a lui, direbbe di no. Di certo non lo porto alla Lazio di mia spontanea volontà, mica sono scemo…”.

