Pastena, 42enne trovato morto in un terreno

di Redazione ZON

Mattinata di dolore a Salerno, dove un uomo di 42 anni è stato rinvenuto senza vita in un terreno nei pressi dell’alveo del torrente Rumaccio, in via Paradiso di Pastena, la strada che collega Torrione Alto allo svincolo della Tangenziale di Pastena.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La scomparsa e l’allarme dei familiari

Il 42enne risultava scomparso da ieri: i familiari ne avevano denunciato l’allontanamento presso la Questura di Salerno. Dopo ore di apprensione, la tragica scoperta questa mattina.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: al vaglio ci sono tutte le piste, dal gesto volontario a un possibile incidente o ad altre cause ancora da chiarire.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove il medico legale, su incarico della Procura, eseguirà l’autopsia per stabilire l’esatta causa della morte.