Trend online: dalle aste sui Pokemon ai casinò crypto

di Redazione ZON

Il settore del gaming online può contare su una serie di trend particolarmente gettonati in questo momento.

Basti ad esempio pensare ai Pokemon, che sono tornati sulla cresta dell’onda, non solo in termini di videogiochi ma anche di aste sulle carte, e dunque di collezionismo.

Non potremmo poi non parlare di browser game come i casinò crypto, che a loro volta stanno ottenendo parecchi consensi da parte degli appassionati di gambling. Vediamo dunque di analizzare queste tendenze così particolari.

Le aste online sulle carte Pokemon

Le aste online sulle carte Pokemon stanno vivendo una vera e propria rivoluzione in salsa digitale, grazie alla crescente passione per il collezionismo e al fascino immortale di questi coloratissimi mostri tascabili.

Le aste si svolgono prevalentemente su piattaforme web specializzate, dove gli utenti possono mettere in vendita le proprie carte, e cercare quelle che mancano per completare il proprio schedario.

Il funzionamento è piuttosto semplice: chi desidera vendere una carta la mette all’asta ad un prezzo minimo, con o senza riserva. A quel punto, gli altri utenti possono proporre le proprie offerte, e quando il tempo dell’asta scade, la più alta si aggiudica la carta.

Le aste online sulle carte Pokemon non si svolgono solo sui siti web, ma anche sui gruppi di social network come Facebook. In questo caso, le regole sono molto più flessibili.

Una delle maggiori differenze è la seguente: su Facebook le aste tendono ad essere meno formali e basate sulla fiducia tra i membri del gruppo. In entrambi i casi, comunque, è fondamentale fare attenzione alle possibili truffe, controllando sempre l’autenticità delle carte e la reputazione del venditore.

Naturalmente il valore delle carte sale non solo in base alla rarità del pezzo, ma anche alle sue condizioni e all’eventuale presenza di una certificazione, come quelle assegnate da società del calibro di PSA e Beckett (BGS).

I casinò online crypto

Ecco un altro trend gaming che negli ultimi tempi sta coinvolgendo un numero sempre più ampio di utenti.

Si parla nella fattispecie dei casinò online crypto, ovvero delle piattaforme che consentono ai giocatori di effettuare depositi e prelievi utilizzando le criptomonete, come nel caso di Ethereum e di Bitcoin, giusto per citare due delle opzioni in assoluto più gettonate.

Chiaramente il consiglio è di prepararsi a dovere, prima di dedicarsi a questa forma di intrattenimento. Come dicono gli esperti di CryptoGamble sul mercato italiano, è opportuno valutare con attenzione le piattaforme migliori online, ed è possibile riuscirci grazie ad una comoda comparazione.

Le nozioni da assimilare in merito ai casinò online crypto, infatti, sono numerose.

Pur non avendo una curva di apprendimento particolarmente alta, è bene fare attenzione ad alcuni dettagli che possono fare la differenza, come i termini e le condizioni del casinò, la possibilità di connettersi o meno tramite VPN, le opzioni come i pagamenti rapidi e la presenza di extra come il bonus senza deposito e il bonus di benvenuto.

Infine, com’è ovvio che sia, bisogna verificare quali sono le criptovalute che ognuno di questi casinò telematici accetta.