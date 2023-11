Papa Francesco non sta bene: l’annuncio

di Rita Milione

Durante la prima udienza diffusa in sala stampa vaticana, Papa Francesco ha annunciato di avere dei problemi di salute. Il Pontefice ha pronunciato le seguenti parole con la voce molto affaticata e non ha proseguito oltre:

“Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto – ha detto ai rabbini europei in udienza –. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”.

Secondo il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, Papa Francesco “ha un po’ di raffreddore” e una lunga giornata di udienze. “Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso”, ha sottolineato. Per il resto le attività del pontefice proseguono regolarmente. Nel pomeriggio Bergoglio incontrerà i bambini arrivati da ogni parte del mondo per un appello di pace.

Nessuna informazione è ancora stata fornita sull’eventuale rinvio di questi eventi, ma quello che è certo è che Papa Francesco ha comunque voluto consegnare il suo discorso ai Rabbini europei.

“La parola di Dio orienta i nostri passi alla ricerca del prossimo – ha sottolineato Papa Francesco – all’accoglienza, alla pazienza; non certo al brusco impeto della vendetta e alla follia dell’odio bellico. Per noi credenti è importante essere testimoni di dialogo. Non il terrorismo, non la guerra, ma la compassione, la giustizia e il dialogo sono i mezzi adeguati per edificare la pace”.