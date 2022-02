Tu comm’a mme: perchè questa canzone sta scalando le classifiche?

Tu comm’a mme”: una canzone di 30 anni fa che sta scalando le classifiche

“Tu comm’a mme” è una canzone neomelodica, uscita in Italia nel lontano 1988. Ora, in modo del tutto inaspettato e sorprendente, sta scalando le classifiche. Il brano è del famosissimo cantante Gianni Celeste.

Quale verso della canzone “Tu comm’a mme” è diventato virale?

Il verso presente in quasi ogni video di Tik Tok e Instagram è “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”: pochissime parole diventate virali ed intelligentemente adoperate dagli utenti per mettere in risalto un senso di abbandono doloroso ma comunicato in modo sapientemente ironico.

Di che cosa parla, dunque, la canzone?

La canzone parla della fine di un’importante storia d’amore, in cui il cantante si paragona a un gabbiano solitario che si aggira sulla spiaggia, abbandonato dalla compagna.

Chi ha diffuso l’audio? Ci sono due possibili nomi

Risalire alla prima persona che ha utilizzato l’audio sui social e che ha, quindi, diffuso il tutto è quasi impossibile. Tra i primi ci sono, però, sicuramente Duracell Plus 153, conosciuto online come “il siciliano che fischia”, e Franco Gioia. I due sono noti perché sui social si comportano da “influencer”, modificando il senso delle canzoni e mettendo in risalto determinati versi dei brani, per aumentare la loro popolarità. Chi sarà stato, davvero? Lo scopriremo mai?

Le parole di Gianni Celeste

Il cantante, felicissimo ed incredulo per ciò che sta accadendo, ha più volte ringraziato il suo nuovo pubblico:

“Buongiorno amici nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto ‘Tu comm’a mme’. In tanti la conoscete come ‘Povero Gabbiano'”.