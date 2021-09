Tutte le volte: testo e significato del singolo di Alessandra Amoroso

Pronti a scoprire il testo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso? Ecco “Tutte le volte” che anticipa il suo nuovo album di inediti

L’attesa è finita. Dopo aver pubblicato gli inediti Piuma e Sorriso Grande, Alessandra Amoroso prosegue il suo viaggio con Tutte le volte, il nuovo singolo scritto da Davide Petrella che anticipa il suo nuovo album di inediti che uscirà il 22 ottobre.

“Anche se il vento soffia forte sulla faccia, io tengo sempre un sogno nella tasca“, canta la cantante salentina che nelle scorse settimane ha annunciato la realizzazione di un grandissimo sogno. Nel 2022, precisamente il 13 luglio, Alessandra Amoroso si esibirà per la prima volta nel Tempio della Musica: San Siro. Sarà la prima donna uscita da un talent ad avere la possibilità di cantare in uno stadio, e la seconda donna (dopo Laura Pausini) in assoluto ad esibirsi a San Siro.

Se non volete perdervi lo show, vi basterà cliccare qui per assicurarvi un posto all’interno dello stadio. Noi non vediamo l’ora, e voi?

Testo

Io da ragazzina avrei voluto avere dei begli occhi blu

stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più

mi innamoro sempre del tipo sbagliato e stavolta sei tu

però ci credo sempre e penso menomale

Che a volte li ascolto i consigli

restiamo sempre un po’ figli

nel cuore mio ti aggrovigli

ti sento solo se stringi

ma dove sei non ti vedo

io non ti vedo più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte cene romantiche

tanti saluti

se essere forte sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Il mio appartamento sembra un’astronave puoi vedere Marte

se l’amore è un gioco dammi un’altra mano truccami le carte

restiamo qui, doveva andare così

fammi un sorriso ma sì

ricorderai Keanu Reeves, qual era il film

tra le tue braccia scompariva

dove sei non ti vedo

io non ti vedo di più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte cene romantiche

tanti saluti

se essere forte sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Tutte le volte che mi guardo intorno e non c’è

l’una di notte non ti arrabbiare se non saprai tutto di me

che te ne fotte sto bene ma, ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Giro per strada da sola

guardo le luci dei bar

magari ti richiamo domani

o magari sempre

Tutte le volte che mi guardo intorno e non c’è

l’una di notte

un po’ come adesso che stavo da sola con me

mi stringi forte sto bene ma, ma

giro per strada da sola

qui con te ora, qui con te ora

Qui con te ora, qui con te ora

qui con te ora

sto bene ma, ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?