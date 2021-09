“Tu mi hai capito”: testo e significato del nuovo singolo di Madame e Sfera

Da pochi minuti è uscito il nuovo singolo di Madame e Sfera Ebbasta dal titolo “Tu mi hai capito”: ecco il testo e il significato della canzone

Ci hanno fatto ballare questa estate con singoli differenti ma entrambi molto potenti: lei con “Marea” ci ha portato a fare viaggi mentali sensuali, mentre lui, insieme alla promessa della musica italiana Blanco, con “Mi fai impazzire” ha fatto “impazzire” anche noi per tutta la stagione estiva, conquistando al momento 3 dischi di platino. Stiamo parlando di Madame e Sfera Ebbasta che insieme hanno composto un nuovo pezzo dal titolo “Tu mi hai capito”, uscito appena scoccata la mezzanotte di oggi 3 settembre 2021.

Il nuovo pezzo è prodotto dal braccio destro del trapper di Cinisello Balsamo Charlie Charles, insieme a Bias che ha curato molte canzoni della 19enne vicentina, tra le quali “Marea” stessa e vari brani del suo ultimo album.

Significato

“Tu mi hai capito” è una canzone d’amore, ma i sentimenti vengono trattati in modo non convenzionale. Perché la comprensione ruota intorno a un “semaforo verde, non ho mai accelerato. La paura di schiantarmi contro un no detto male, sarà che nel più bello mi fotte l’idea di non vedere luce mentre sono in apnea“. Tra le righe oltre a illusione e disillusione c’è una potente vena poetica, iconizzata dal consumare le suole inseguendo un sogno enorme e dallo smezzare il mondo affinché ognuno ne possegga una parte ma quando si unisce diventa una sfera perfetta.

Testo

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Al semaforo verde non ho mai accelerato

La paura di schiantarmi contro un no detto male

Sarà che nel più bello mi fotte l’idea

Di non vedere luce mentre sono in apnea

Baby, so che mi vedi

Riconosciuta tra tanti volti

Ridimensiono il mio passato per te

Ne vali la pena, forse

Mi aspetto nulla, però dammi tutto

C’è quell’intesa dagli occhi

Potrei pure farti felice

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te (Money Gang)

Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me

In giro pure se piove, di notte e di giorno

Per prendere il mondo e smezzarlo con te

La mia vita è crazy

La tua vita, baby

Non voglio mischiarla con tutti sti guai

Quindi ti dico che è meglio che vai

Cancelli il numero e non mi richiami, no

No, no, sai che tutto dura poco

E che non si spegne il mio fuoco

Quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca

Con il frigo vuoto

No che non so comportarmi

Vengo dai palazzi, ma è pieno il mio conto

E mi ricordo come ridevano di me per le scarpe che avevo addosso

Pure se mi vedi poco, tu hai capito

Chissà se davvero non mi hai mai tradito

O se lo dici per farmi stare tranquillo

In questi anni ho perso ben più di un amico

Ho perso me stesso più qualche accendino

La vita ti dà e poi ti toglie

Per questo ho paura di starti vicino

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

L’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te