4 giugno Bibione, Stadio Comunale

8 giugno Torino, Stadio Olimpico

12 giugno Napoli, Stadio San Paolo **SOLD OUT**

13 giugno Napoli, Stadio San Paolo

16 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi **SOLD OUT**

17 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi

21 giugno Modena, Stadio Alberto Braglia

25 giugno Ancona, Stadio del Comero

29 giugno Pescara, Stadio Adriatico

2 luglio Milano, Stadio San Siro

3 luglio Milano, Stadio San Siro

8 luglio Bari, Stadio San Nicola

18 luglio Roma, Circo Massimo **SOLD OUT*

Resta da annunciare la data del recupero del concerto a Messina, previsto inizialmente per il prossimo 15 Luglio. Lo staff di Vivo Concerti garantisce in una nota stampa che Ultimo a Luglio 2021 sarà comunque in Sicilia e che presto i fan riceveranno tutte le informazioni relative al biglietto in loro possesso.