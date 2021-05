Una Vita, 10 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 10 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Potrebbe interessarti:

I sospetti Marcia sulla vera identità di suo “marito” Santiago sono arrivati al limite: il ragazzo non è chi dice di essere e la Sampaio lo metterà di fronte ad un ultimatum. Giunti all’ora della verità il sedicente Santiago vuoterà il sacco e confermerà quanto risaputo partendo dalle origini. Il suo vero nome è Israel ed è il fratello gemello del defunto Santiago. Era arrivato ad Acacias proprio per bloccare, riuscendoci, il matrimonio tra Marcia e Felipe avvantaggiando Genoveva. Per farlo ha quindi assunto l’identità del gemello, prendendola in giro. La ragazza resterà senza parole, mentre Israel chiederà perdono.

Marcia crederà a tutto quello che Israel le racconterà: già tempo era convinta che suo marito era un uomo diverso rispetto a quanto ricordava. Ha ottenuto, quindi, la sincerità tanto sperata, ma questo basterà per perdonare l’uomo dopo averla ingannata per così tanto tempo, facendola allontanare dall’amore della sua vita? Nel frattempo poi, a complicare le cose sarà un’altra confessione dell’uomo. Stando con con lei per così tanto tempo, ha finito per innamorarsi davvero e oltre a chiederle perdono le confesserà i suoi sentimenti. All’inizio dell’inganno tutto ciò non era previsto, ma poi è successo e spera davvero di poter sistemare le cose.