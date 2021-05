Una Vita, 18 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 18 maggio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Camino e Maite si sono innamorate. Felicia ha scoperto che sono ancora “amiche”, nonostante avesse esplicitamente vietato alla figlia di frequentare al rivoluzionaria pittrice. Non sa che tra di loro c’è qualcosa in più di una semplice amicizia e Camino è pronta a tutto pur di non permettere alla madre di dubitare ancora di lei. La giovane Pasamar sta provando di tutto pur di rabbonire sua madre dopo non averle dato ascolto: se Felicia, infatti, dubitasse di lei e della sua buona fede potrebbe indagare e scoprire tutto. Di fronte a questa nuova difficoltà Maite vorrebbe lasciare una volta per tutte Acacias: odia l’idea di mettere in pericolo la sua amata.

Le due giovani affronteranno la cosa e Camino non si mostrerà comprensiva nei confronti della sua Maite. La sua idea è quella di far buon viso a cattivo gioco: fingere di essere interessata al matrimonio proposto da sua madre e allo stesso tempo stare insieme a lei. Una scelta coraggiosa quanto molto pericolosa per l’epoca e la bella insegnante d’arte non sembrerà per nulla entusiasta. La sua decisione sarà sempre quella di partire, ma non ha fatto i conti con la testardaggine di Camino. La ragazza le comunicherà che se lei dovesse partire, la seguirebbe. Non ha alcuna paura nel dover lasciare il quartiere e la sua famiglia per amore. Maite, quindi, di fronte a ciò, non potrà far altro che accettare la proposta di Camino: resterà ad Acacias e continueranno a vedersi di nascosto. Ma quanto durerà ancora?