Stasera in tv, 18 maggio 2021: su Canale 5 andrà in onda in prima tv assoluta il film con Jennifer Lopez “Ricomincio da me”

Stasera in tv, 18 maggio 2021: su Canale 5 alle 21:20 andrà in onda il film “Ricomincio da me”, una prima tv assoluta con protagonista Jennifer Lopez. E’ un film del 2018 diretto da Peter Segal. Negli Stati Uniti, il film è stato distribuito il 21 dicembre 2018, mentre in Italia, la pellicola è stata distribuita a partire dal 24 gennaio 2019 da Lucky Red. Nel cast accanto alla nota cantante statunitense anche Vanessa Hudgens, Dan Bucatinsky, Milo Ventimiglia e Leah Remini.

Trama

Il film stasera in tv racconti di Maya Vargas, una quarantenne che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici: ha abbandonato gli studi per iniziare a lavorare quando prima possibile e ha datao in adozione una figlia, avuta a 17 anni, per farle avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea. La sua migliore amica Joan, aiutata dal figlio genio del computer, le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze. Verrà così assunta presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke…

Trailer