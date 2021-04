Una Vita, 21 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 21 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Maite e Camino sono innamorate, ma è stato difficile ammetterlo. L’insegnante di pittura della giovane Pasamar sa infatti quante difficoltà due persone dello stesso sesso possono incontrare dichiarandosi amore pubblicamente. Dopo una difficile confessione aveva quindi scelto di lasciare il quartiere, lasciando in Camino un vuoto incolmabile. La giovane infatti, sentendosi abbandonata ha passato dei giorni molto difficili, finché Maite non è rientrata ad Acacias. La bella insegnate d’arte non ha avuto ripensamenti sul non iniziare una relazione con Camino, ma è tornata per convincere Felicia a mandare la giovane in città, così da frequentare l’accademia dei Belle Arti. Camino ha talento, ma Felicia non vorrà sentire ragioni. Anzi, accuserà Maite di aver messo grilli per la testa alla sua bambina.

Nel frattempo, continuano le indagini di Mendez per l’incidente di Felipe, che ora lotta ancora tra la vita e la morte. L’indiziato principale è Santiago, marito di Marcia che solo 24 ore prima dell’incidente lo aveva aggredito ed è l’unico con un movente evidente. Sarà la povera Marcia a pagarne le conseguenze, in quanto sarà la prima ad essere interrogata dalla polizia. Mendez è convinto che lei è anche complice del marito, ma in realtà non c’entra nulla e come tutti, ella stessa nutre dei sospetti su Santiago. Quest’ultimo le chiederà anche di mentire per lui, fornendogli un’alibi. Cosa farà la bella Sampaio?