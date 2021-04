Dopo aver perso alcuni “pezzi” per strada, all’Isola dei Famosi arriveranno cinque nuovi naufraghi pronti a sconvolgere tutti gli equilibri

Domani andrà in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi e, dopo il ritiro di alcuni naufraghi, altri sono pronti a sbarcare in Honduras. Dopo aver perso alcuni “pezzi” importanti come Elisa Isoardi e Brando Giorgi, nella puntata che andrà in onda giovedì 22 aprile, entreranno a far parte del cast dell’Isola alcuni volti noti. Scopriamoli insieme.

Dunque, in soccorso arriveranno nuove forze tra cui Manuela Ferrara, conosciuta per i presunti flirt con Higuain e Ronaldo, Rosaria Cannavò showgirl e ballerina nei programmi come Sarabanda, I Raccomandati, I migliori anni e Paperissima. Un’altra donna e un uomo (anzi due) sbarcheranno all’Isola dei Famosi. la prima sarà Emanuela Tittocchia attrice che potrebbe far scoppiare pesanti discussioni con Manuela Ferrara. Il motivo? Le due in passato hanno condiviso lo stesso uomo: Biagio D’Anelli. Il risentimento è ancora vivo dentro di loro?

Secondo TvBlog, al posto del modello Ludovico Vacchelli entrerà Matteo Diamante, il pupo dallo sguardo seducente reduce dall’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa“. Ma non è tutto perchè, lunedì 26 aprile arriverà in Honduras anche un altro naufrago: Ignazio Moser. Ne vedremo delle belle… non vediamo l’ora che sia domani!