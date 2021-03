Una Vita, 26 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 26 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Ursula è pronta a vendicarsi di Genoveva, che l’ha screditata davanti agli occhi di tutto il quartiere. Ora i vicini sperano solo che la Dicenta se ne vada e che non torni più, sperano in un suo esilio. La donna però, non è pronta a lasciare Acacias e ha lanciato un ultimatum a Genoveva: ha 24 ore di tempo per rimettere le cose a posto. La Salmeron non si è mostrata collaborativa nei confronti della sua ex domestica, che, dopo essere stata cacciata da casa, si è recata da Felipe. Il suo obiettivo era quello di smascherare le malefatte di Genoveva davanti all’avvocato che ora la rifrequenta, avendo perso Marcia.

L’Alvarez-Hermoso però non le ha mai creduto e non le crederà stavolta. Anzi, dopo aver avuto conferma dei suoi sospetti e cioè che Ursula è responsabile dell’incidente della povera Augustina, non vorrà più nemmeno ascoltarla. E così le accuse che muoverà contro Genoveva non faranno altro che peggiorare le cose, in quanto la Salmeron passerà da carnefice a povera vittima indifesa che viene screditata. Insomma, la carta di Felipe non ha funzionato ma Ursula non si arrenderà: ha un nuovo asso nella manica e sarà pronta ad usarlo molto presto.

Ma oltre a Ursula anche un altro abitante di Acacias darà del filo da torcere a Genoveva. Si tratta di Santiago, l’uomo che dice di essere il marito di Marcia, che ha deciso di lasciare il quartiere e vuole essere pagato. Nella puntata di oggi, quindi, lo vedremo recarsi a casa della Salmeron per minacciarla: se non lo asseconderà dirà tutto ai vicini. Ormai è in trappola: cosa deciderà di fare?