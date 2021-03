- Consigliato per te -

Oggi ci sarà una cabina di regia governativa per elaborare un nuovo DPCM. Tre i nodi da sciogliere: la riapertura delle scuole in zona rossa, le Regioni che passano in giallo e lo spostamento tra Regioni

Le attuali restrizioni scadranno il 6 Aprile, una data ormai piuttosto vicina. Per questo il Governo terrà oggi una cabina di regia per decidere le nuove norme da inserire in un nuovo DPCM. Sicuramente rimarrà inalterato l’attuale sistema delle fasce colorate così come il coprifuoco dalle 22 alle 5. Il Governò dovrà sciogliere tre nodi molto importanti: la riapertura delle scuole in zona rossa; le Regioni che passano in giallo e gli spostamenti tra Regioni. Intanto oggi, come tutti i venerdì, arriveranno i dati del monitoraggio ISS e le nuove ordinanze del Ministro Speranza, in base all’andamento dei contagi.

Quali saranno le nuove misure?

Una delle novità del nuovo DPCM riguarda la riapertura delle scuole, dagli asili alle medie, anche in zona rossa. La logica è che mentre la campagna di vaccinazione avanza, si procederà a riaprire gradualmente le attività. È altamente probabile che la riapertura delle scuole sia accompagnata da una sorta di screening di massa. Tutti gli studenti dovranno effettuare tamponi rapidi con cadenza settimanale. Se uno studente risultasse positivo, allora tutta la classe verrà sottoposta a tampone molecolare.

Altro discorso per i colori: secondo il Cts è ancora troppo prematuro ripristinare le zone gialle. Per questa ragione il Ministro Speranza sarebbe orientato a prorogare le attuali restrizioni almeno fino al 3 Maggio. Al momento si tratta solo ipotesi, ma è altamente improbabile che vedremo la riapertura di teatri e cinema al 27 Marzo come disposto dal primo DPCM di Draghi. Infine, si deciderà anche in merito alla riapertura di parrucchieri e barbieri, attualmente chiusi. Al momento, l’unica cosa certa è che le prossime mosse del Governo sono legate a doppio filo al proseguire della campagna vaccinale.