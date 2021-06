La nuova stagione di Uno Mattina Estate andrà in onda da lunedì 28 giugno e alla conduzione ci saranno Barbara Capponi e Giammarco Sicuro

Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato il nuovo progetto editoriale per la stagione estiva di “Uno Mattina” che andrà in onda da lunedì 28 giugno alle ore 07.10 su Rai1. Alla conduzione ci saranno Barbara Capponi e Giammarco Sicuro ma quest’ultimo, stando alle ultime news di TvBlog, sarebbe positivo al coronavirus.

Potrebbe interessarti:

Nelle scorse settimane è stato costretto a lavorare a distanza con i collaboratori e con gli autori e fino ad oggi non sarebbe neanche mai entrato nello studio che da lunedì ospiterà Uno Mattina. Nella giornata di sabato, Giammarco Sicuro avrà l’esito dell’ulteriore tampone di controllo. Soltanto a quel punto si avrà la certezza (o meno) sulla presenza in studio del giornalista. Qualora l’esito fosse nuovamente positivo, Giammarco condurrebbe Uno Mattina collegato da casa, come accaduto già ad altri conduttori.

Uno Mattina Estate

In apertura ci sarà un’ampia pagina in cui si parlerà di attualità con servizi, testimonianze e ospiti legati agli avvenimenti del giorno. A seguire uno spazio che sappia raccontare il territorio con le sue particolarità ma non mancheranno sicuramente cronaca nera e cronaca rosa.