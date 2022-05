Uomini e Donne, anticipazioni del 24 Maggio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne”, in onda alle 14.45 su Canale 5

Si rinnova questo pomeriggio, puntualissimo alle 14.45 su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, il dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La puntata di oggi, sarà ancora una volta dedicata alla coppia più discussa del Trono Over, quella formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che ieri si sono concessi un’emozionante ballo sulle note di Fai Rumore di Diodato.

La vicinanza tra Riccardo e Ida non è però piaciuta a Marco, il cavaliere che la Platano stava frequentando prima che il ritorno del suo storico ex nello studio di “Uomini e Donne” rimettesse tutto in discussione, il quale deciderà di interrompere la conoscenza.

Cosa faranno a questo punto Ida e Riccardo? Le anticipazioni circolanti sul web, svelano che Guarnieri si mostrerà spaesato di fronte alla possibilità di riprendere la relazione con Ida la quale da parte sua chiede invece maggiori certezze.

Un confronto lontani dalle telecamere, convincerà i due a darsi un’ennesima chance: lasceranno il programma per provare a ricostruire la loro storia d’amore. Quanto durerà? Sui social, tra il serio e il faceto, sono già partite le scommesse.