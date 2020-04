La versione in studio di “Uomini e Donne” dovrebbe tornare in onda lunedì 4 Maggio alle 14.45 su Canale 5. Ecco come sarà

Dopo l’apertura al dating online, “Uomini e Donne” torna alla sua versione classica in studio con tronisti e corteggiatori ma senza pubblico.

Questo avverrà, secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog e subito ripresa da altre testate di settore, da lunedì 4 Maggio, data dalla quale entreranno in vigore le disposizioni annunciate ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la Fase 2 di convivenza col Coronavirus.

In ottemperanza alle disposizioni in materia, “Uomini e Donne” non avrà pubblico in studio e per il momento ospiterà solo tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri provenienti dalla Regione Lazio, in attesa che un nuovo DPCM torni a consentire anche gli spostamenti al di fuori della regione di provenienza.

Infine, stando alle prime anticipazioni, nel corso della prima puntata di “Uomini e Donne” del 4 Maggio, Gemma Galgani e Giovanna Abate dovrebbero finalmente conoscere dal vivo gli uomini con cui hanno chattato nelle ultime settimane: per quanto riguarda Gemma, dunque, sarà finalmente svelata l’identità di Pantera e di Occhi Blu.

Gli altri programmi

Per il 4 Maggio anche il servizio pubblico dovrebbe cominciare a riaccendere i motori: in particolare, su Raiuno dalle 14.00 dovrebbe tornare Caterina Balivo con “Vieni da me” e alle 18.50 sono previste le puntate inedite de L’eredità con Flavio Insinna. Dall’11 Maggio, poi, Elisa Isoardi è attesa per il ritorno ai fornelli de La prova del Cuoco.

