Uomini e Donne, anticipazioni 14 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Martedì 14 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

La prima puntata è stata già di fuoco con il seno rifatto di Gemma Galgani e le considerazioni di Tina Cipollari. Anche quest’anno, le due nemiche non si smentiscono e hanno ”festeggiato” l’inizio della nuova edizione con numerose frecciatine e commenti cattivi tra di loro.

Oggi, dovremmo probabilmente vedere la presentazione delle due troniste: Andrea e Roberta. Molta attesa per l’arrivo di Andrea, prima tronista ad aver affrontato il percorso di cambio del sesso. Proprio la ragazza, svela cos’ha provato nelle prime puntate registrate di Uomini e Donne:

‘‘Le reazioni dei corteggiatori non sono state così negative anzi, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere. Mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dell’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone.”