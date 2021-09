J-Ax e il cyberbullismo: “Come ho sconfitto i bulli? Con un sorriso”

“I bulli online sono dei perdenti. Sono persone marce e sofferenti“: il lungo post di J-Ax sul cyberbullismo che tutti gli adolescenti dovrebbero leggere

“Leggo in questi giorni, e negli ultimi mesi, purtroppo, di casi di cyberbullismo online“. Inizia così un accorato post di J-Ax su Facebook, datato 2016.

Il post: “Essere originali e diversi richiede intelligenza”

Il rapper prosegue: “Si tratta di casi che finiscono anche tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei conoscenti di questi ragazzi e soprattutto ragazze bullizzate. La mia pelle è ormai dura dopo decenni di bulli e hater, ma è facile lacerare la carne di giovani sommersi all’improvviso da attacchi d’odio.

Ai ragazzi che lo seguono, l’artista svela questa verità: “I bulli online sono dei perdenti. Non sono più forti di voi e non sono più fighi. Sono persone marce e sofferenti e l’unico modo che conoscono per trovare un minimo di serenità interiore e autostima è quello di cercare di farvi sentire miserabili tanto quanto si sentono loro”.

“Vi odiano perché sono gelosi di voi. Vi odiano perché odiare è facile, essere originali e diversi richiede intelligenza. Nell’odiare voi in realtà odiano loro stessi – aggiunge J-Ax – Probabilmente ora starete pensando che non è così perché ‘nessuno può essere geloso di me, io non valgo niente’, lo so perché anche io pensavo questo di me. Pensavo di non avere nulla da dare. E sapete come li ho sconfitti? Con un sorriso“.

“La miglior vendetta è essere felici – conclude il cantante – Non c’è niente che un bullo odia di più che vedere qualcuno godersi la propria vita. Sorridete, perché se la vostra sofferenza sono dei commenti su Facebook, la loro punizione è la vita che fanno ogni giorno”.