Uomini e donne: anticipazioni 15 febbraio 2022

Durante la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, martedì 15 febbrario 2022, vedremo al centro dello studio Gemma Galgani che, secondo le anticipazioni, arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica. Non se la passerà meglio neanche Matteo Ranieri: ecco le anticipazioni di oggi.

La scorsa settimana Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere che è arrivato all’interno del programma di Maria De Filippi per corteggiarla ma, purtroppo, a quanto pare le cose non sono andate per il meglio. Cos’è successo? Vi ricordo che Gianni e Tina avevano già previsto tutto sin dall’inizio di questa nuova conoscenza. Pronti ad ascoltare cosa avranno da dire i due opinionisti di Uomini e Donne?

Per quanto riguarda il trono classico, anche Matteo Ranieri non se la passerà bene, infatti, il tronista nella scorsa puntata ha discusso animatamente con le due corteggiatrici. Sia Denise che Federica hanno deciso di abbandonare il programma, ma Matteo ha seguito dietro le quinte Federica. Durante la puntata che andrà in onda oggi, martedì 15 febbraio 2022, scopriremo nei dettagli cos’è successo.

Secondo le anticipazioni Matteo apprenderà che le sue due corteggiatrici hanno definitivamente deciso di non presentarsi più all’interno del programma. Cosa dirà in merito il tronista? Non ci resta che scoprirlo durante la puntata che andrà in onda oggi alle 14.45 su Canale 5.