Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne”, dating show con Maria De Filippi

Puntualissima alle 14.45, andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 l’ultima puntata settimanale di “Uomini e Donne”, tra i più grandi successi Mediaset targati Maria De Filippi.

Si partirà dal Trono Over e, con ogni probabilità, al centro dello studio si siederà la nuova arrivata Isabella che – con i suoi eleganti modi di fare – ha già conquistato tutti, Gianni Sperti e Tina Cipollari (che è tornata a commentare le vicende di Dame e Cavalieri in collegamento da casa sua) compresi. In particolare, ciò che colpisce di Isabella è la sua ferrea volontà di non bruciare le tappe, di vivere ogni conoscenza senza avere troppe aspettative che poi possono essere puntualmente disattese.

Spazio poi al Trono Classico, con il tronista Giacomo Czerny che, dopo aver baciato Carolina e aver ricevuto dalla stessa una inequivocabile dichiarazione di interesse, è diviso tra la ragazza ed un’altra corteggiatrice, Martina: anche con quest’ultima Giacomo ha mostrato di avere una grande complicità, tanto che non ci stupirebbe se la prossima esterna tra i due venisse suggellata da un bacio. Ma come reagirebbe Carolina a questa eventualità?

Per scoprirlo non ci resta che guardare le prossime puntate di “Uomini e Donne”, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.