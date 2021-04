Da Roma Termini parte alla volta di Milano il primo Frecciarossa Covid free. Capienza del 50%, posti a scacchiera e tampone negativo

Trenitalia fa sapere che oggi è partito il primo treno Covid free dalla stazione Roma Termini. Il Frecciarossa arriverà a Milano Centrale senza fermate intermedie. Il treno rispetta comunque tutte le misure di sicurezza del caso: mascherina obbligatoria, capienza del 50%, disposizione dei posti a scacchiera, dispenser di igienizzante e kit di sicurezza per i passeggeri. Unica novità è che per poter salire a bordo occorre esibire un tampone negativo.

“Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un treno Covid free” ha affermato Gianfranco Battisti, AD di Ferrovie dello Stato Italiane spa. Battisti era presente con le istituzioni al viaggio inaugurale del primo treno Covid free di Trenitalia. Il quale aggiunge: “Naturalmente anche le altre misure di sicurezza previste dalle norme sanitarie per il contrasto al Covid dovranno essere rispettate“. Sul treno infatti, possono salire solo coloro che esibiscono un tampkne negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Oppure, possono farlo gratuitamente presso un gazebo della Croce Rossa Italiana allestito in Piazza dei Cinquecento a Roma e a Milano nei pressi dell’ingresso della Metro in Stazione Centrale.

Procedure semplici

La procedura è molto semplice: durante l’acquisto del biglietti i viaggiatori scegliere se presentarsi con il certificato del tampone o se farlo in stazione. Nel secondo caso, viene comunicato l’orario in cui presentarsi al gazebo della CRI. Qualora dovesse risultare positivo non potrebbe salire a bordo del treno Covid free, ma avrebbe diritto al rimborso del 100% del biglietto. Una volta fatto il tampone, ai viaggiatori viene misurata la temperatura, dopodiché consegnano le autocertificazioni per gli spostamenti alle forze dell’ordine. A quel punto, il viaggiatore può salire a bordo. Riparte quindi il servizio passeggeri di Trenitalia, seppur ancor in forma ridotta e con molte limitazioni.