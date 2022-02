Uomini e Donne, anticipazioni del 17 Febbraio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” in onda su Canale 5

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento con Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi.

Nella puntata odierna, al centro dello studio si accomoderà Gemma Galgani: la dama più divisiva e iconica del Trono Over, ha da poco deciso di interrompere la conoscenza con Luigi ed oggi farà la conoscenza di un nuovo pretendente.

Sempre sul fronte Trono Over, spazio poi alle vicissitudini per certi versi parallele di Nadia e Sara: la prima, ha infatti deciso di non dare troppo credito ai suoi dubbi e di accordare completa fiducia a Massimiliano; Sara, invece, nel corso delle ultime puntate, non è apparsa del tutto convinta di voler continuare a frequentare Giovanni: secondo lei il Cavaliere nutre ancora un interesse nei confronti di Daniela. Sarà davvero così? Quello che si profila oggi nello studio di “Uomini e Donne” è un confronto senza più ritorno.

Commenteranno tutto ciò che accade in puntata, gli inamovibili opinionisti della trasmissione, curata dietro le quinte dalla mitica redazione coordinata da Raffaella Mennoia, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.