Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 26 Aprile si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Stando alle anticipazioni circolanti in queste ore sul web, nel primo caso ci sarà un accesa discussione tra alcuni dei più amati protagonisti della trasmissione, mentre per il Trono Classico dovrebbe intervenire Samantha Curcio. La tronista, nella fattispecie, è in queste settimane al centro di diverse polemiche che si consumano non solo in studio ma anche sui canali social di “Uomini e Donne”, venendole imputati alcuni atteggiamenti poco chiari nei confronti dei suoi corteggiatori, Alessio e Bohdan (di cui si vedranno le esterne) in primis.

Le vicende che animeranno lo studio, saranno come al solito commentate dagli opinionisti Gianni Sperti, Tinì Cansino (che verifica la compatibilità delle coppie attraverso gli astri, sua grande passione) e Tina Cipollari: in particolare, quest’ultima – che ha di recente festeggiato i vent’anni dal suo esordio a “Uomini e Donne”- anche oggi sarà collegata da casa sua.