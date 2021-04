Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 26 Aprile si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti:

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Al centro dello studio oggi probabilmente vedremo Amodio e Francesca. Nonostante siano arrivati da poco in trasmissione, i due del Trono over hanno conquistato il pubblico con la loro personalità e la loro conoscenza. Tra i due nuovi protagonisti, sembrerebbe essere scattato il colpo di fulmine: i due hanno da poco festeggiato un mese di conoscenza e, per l’occasione, Amodio ha regalato della lingerie sexy a Francesca. La dama e il cavaliere sono pronti ad abbandonare insieme il programma?

Poi sarà la volta di Giacomo Czerny. Il tronista continua a dividersi tra Martina e Carolina. Quest’ultima ha conosciuto la madre di Giacomo e la cosa non ha di certo fatto piacere a Martina che si sente un passo indietro rispetto alla nemica.

Infine, al centro dello studio probabilmente vedremo anche Ida Platano che, dopo essere tornata in trasmissione a distanza di due anni, ancora non è stata protagonista di un blocco in puntata.