Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Martedì 25 Maggio andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Per oggi l’attenzione sarà rivolta solamente al Trono Over. Chi sarà al centro dell’attenzione? Stando alle anticipazioni, all’inizio prenderà la parola Ida, che ha tutte le intenzioni di chiudere definitivamente con Gabriele. Ida Platano, infatti, dopo aver rifiutato diversi corteggiatori, aveva deciso di uscire con Gabriele. L’incontro, seppur andato benissimo, non ha fatto scattare la scintilla. Gabriele si era mostrato titubante e Ida ha affermato di preferire più incontri e più chiacchierate anziché i tanti messaggi che le manda. Alla fine, sarà proprio Ida a decidere di chiudere definitivamente la conoscenza.

Parallelamente, invece, la dama bianca Gemma Galgani non le manderà a dire alla storica rivale Isabella. Le due avranno modo di litigare anche perché la dama torinese non si spiega come Isabella possa continuare ad avere pretendenti. Chi la spunterà?

Nel secondo blocco, quindi, ancora trono Over poiché, dopo la scelta di Giacomo Czerny di uscire dal programma insieme alla sua corteggiatrice Martina Grado, il Trono Classico si è ufficialmente concluso per questa stagione. Cosa ci aspetta, quindi, durante il consueto appuntamento con Uomini e Donne? Non ci resta che attendere le 14.45 per scoprire tutti i dettagli delle liaison d’amore in corso