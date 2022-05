Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi, 25 maggio

Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 25 maggio, su Canale 5

Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 25 maggio 2022, su Canale 5 alle 14:45. Il classico appuntamento con il famoso dating show condotto da Maria De Filippi vedrà nuovamente protagonista Gemma Galgani. La dama ha conosciuto il signor Maurizio, giunto in trasmissione per lei. Poco dopo hanno deciso di cominciare una conoscenza che, tuttavia, pare non abbia regalato grandi emozioni a Gemma.

La Galgani, infatti, oggi spiegherà di non provare più interesse per Maurizio decidendo così di chiudere la loro conoscenza. Successivamente poi, Maria De Filippi accoglierà Nadia e Massimiliano che, dopo essersi conosciuti e innamorati nel corso della stagione in corso, torneranno per annunciare di aver cominciato una convivenza.

Grande divertimento per il pubblico arriverà con la sfilata maschile dal titolo “L’arte della seduzione”. Tra i partecipanti quello che oserà di più sarà Riccardo Guarnieri, che provocherà Ida Platano permettendole di accarezzargli il petto dopo averla invitata a raggiungerlo sulla passerella ed essersi sbottonato la camicia. Nonostante ciò, però, a vincere la sfilata non sarà il cavaliere pugliese e neanche uno dei cavalieri più giovani del parterre maschile, ma il signor Alessandro.