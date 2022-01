Uomini e Donne: l’arrivo di Luciano di C’è posta per te

Come sempre, da lunerdì riparte un nuovo cicli di appuntamenti di Uomni e Donne, il propragramma d’appuntamenti condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14.45. Per gli spettatori, anche quella di oggi sarà una puntata ricca di novità e di tanti colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi

TRONO OVER. Partiamo dal Trono Over di Uomini e Donne, dato che proprio qui oggi vi saranno delle importantissime novità. E’ infatti previsto l’arrivo di un nuovo tronista che il pubblico affezionato di Canale 5 ha avuto modo di incontrare in precedenza. Stiamo infatti parlando di Luciano, il simpatico vecchietto che di recente ha preso parte a un’altra trasmissione della De Filippi: C’è posta per te.

Quella sera, Luciano arrivò con l’intenzione di ritrovare un vecchio amore di giovinezza. Dopo il suo insuccesso, è stata la stessa Maria ad avvicinarlo e chiedergli se voleva mettersi alla prova in una nuova sfida con il trono over di Uomini e Donne. Luciano, che già aveva conquistato tutto il pubblico con la sua naturale allegria e dolcezza, non ha esitato a dire si.

I telespettatori oggi potranno godersi un bel croassover in piena regola tra C’è posta per te e Uomini e Donne.

TRONO CLASSICO. Proseguono le vicende di Luca Salatino e Matteo Ranieri al trono classico di Uomini e Donne. In modo particolare quest’ultimo ha avviato una conoscenza con le corteggiatrici Denise Giulia Mingiano e Federica Aversano.

Impulsivo di natura, Matteo Ranieri ha già dichiarato che potrebbe essere Federica la sua scelta finale, ma ovviamente è ancora presto a dirlo. Non resta che vedere come evolverà in futuro la situazione.