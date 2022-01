Uomini e Donne: le anticipazioni di oggi 28 gennaio

Ultimo appuntamento settimanale per il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà oggi, 21 gennaio, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadrà oggi in studio.

Oggi, al centro della scena, ci saranno i protagonisti del trono over. Iniziamo da Marika Geraci e Armando Incarnato, i quali si sono lungamente frequentati in passato. Nonostante il lungo flirt, la storia si è ormai conclusa se i due continuano a beccarsi. La coppia scoppiata si accusa infatti a vicenda di aver sfruttato la stori per la visibilità televisiva. Chissà se accadrà anche oggi.

E’ il turno di un’altra coppia in crisi: Pinuccia e Alessandro infatti proprio oggi potrebbero lasciarsi, dato che alla dama non sta più bene continuare solo con l’amicizia, mentre il cavaliere insiste.

Intanto, l’ex cavaliere di Ida Platano Diego Tavani, si è rimesso in gioco. Proprio questo pomeriggio infatti, dovrebbero esserci delle nuove dame per lui.

La sfilata di Uomini e Donne

Oggi dovrebbe andare in onda anche la sfilata, uno degli appuntamenti del venerdì molto atteso ma anche foriero di polemiche. Troniste e dame, corteggiatori e cavalieri si sfideranno a colpi di seduzione.