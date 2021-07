Biden, dopo l’aumento dei contagi: “100 dollari ai nuovi vaccinati”

Usa, Biden propone di donare 100 dollari ad ogni nuovo vaccinato: un modo per bloccare l’aumento di contagi della variante Delta

La variante Delta non ammette sconti nell’America di Biden. I contagi delle ultime settimane hanno subito un aumento tale da riportare in stato di agitazione l’intero Paese. In base agli ultimi dati dell’OMS, i contagi sono aumentati in 7 giorni di oltre il 130%, facendo registrare nella settimana scorsa oltre 500 mila nuovi casi.

Per questo motivo il presidente Joe Biden chiede ai governi statali e locali di incentivare le vaccinazioni pagando 100 dollari a tutti i nuovi vaccinati, attingendo le risorse dai 1.900 miliardi dell’American Rescue Plan. Una misura simile è già stata adottata dal sindaco di New York Bill de Blasio.

Dopo l’idea di alcuni giorni fa di abolire l’obbligo di mascherina, Biden ha invece promulgato quello della vaccinazione, esteso ai dipendenti federali, molti dei quali da oltre un anno rimasti a casa a causa della pandemia. Chi si dovesse rifiutare, per continuare a lavorare, dovrebbe sottoporsi regolarmente al test anti Covid. Dovrebbe inoltre rispettare il distanziamento sociale e ad indossare la protezione per naso e bocca, oltre ad essere escluso da gran parte dei viaggi e delle missioni di lavoro.