Milly Carlucci dopo l’addio di Todaro: sarebbe stato carino parlare di persona”

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, Milly Carlucci: “sarebbe stato carino vedersi. Così fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme“

Dopo la notizia dell’abbandono di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, la regina dello show Milly Carlucci non ha potuto far finta di niente. Circa 8 ore dopo l’addio del ballerino la Carlucci ha twittato: “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente.”



“Ieri ho ricevuto una sua telefonata” – prosegue il messaggio – in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Così fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina con un po’ di delusione ho visto invece il suo post” ha sottolineato la Carlucci con l’amaro in bocca.

Milly ha poi concluso il messaggio con un augurio al collega: “Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo“.

… E Todaro ribatte

Raimondo Todaro non si è poi risparmiato nella replica:” Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“ ha ribattuto. Ha inoltre motivato la sua decisione di non avere un confronto dal vivo con Milly: “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid. Ora sono in isolamento a casa, ma forse questo, le voci che circolano, non l’hanno riportato” ha continuato a mo’ di frecciatina. “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio“.

Raimondo ha poi concluso il suo messaggio, ringraziando la collega degli auguri ricevuti: “Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore“.

Ritornerà il sereno tra i due oppure la divisione professionale interromperà anche il loro rapporto di amicizia durato 15 anni?