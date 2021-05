Accelera la somministrazione dei vaccini in vista dell’estate, a partire dal 3 giugno tutti gli over 16 potranno vaccinarsi

A partire da giovedì 3 giugno la somministrazione dei vaccini sarà consentita a tutta la popolazione dai 16 anni in su, le prenotazioni dunque non saranno più scaglionate per fasce d’età. Ad annunciare la novità è stato il Commissario per l’Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

“Andiamo verso il superamento delle fasce d’età – ha spiegato – con un occhio vigile sugli over 60. Abbiamo ottimi risultati sugli over 80, buoni sugli over 70 e solo soddisfacenti sugli over 60“. Nonostante l’apertura a tutte le fasce d’età il Commissario Figliulo ha sottolineato che si continueranno ad ultimare le somministrazione dei vaccini ad anziani e fragili.

“Ci sarà una platea di rinunciatari di cui tenere conto – ha proseguito Figliuolo – ma avremo sempre un occhio vigile su queste persone, anche con modalità di chiamata attiva“. Per ultimare la vaccinazione, ha spiegato il generale, “team della difesa e delle Asl andranno a tappeto a cercare gli over 60 e le categorie che più patiscono il virus”.

Nel frattempo l’Agenzia italiana del farmaco apre alla possibilità di somministrare i vaccini anche agli adolescenti dai 12 anni in su. I merito il generale Figliulo ha annunciato che “è molto probabile che dagli inizi della settimana prossima anche l’Aifa darà il via libera per il vaccino agli adolescenti dai 12 anni in su”. “Nel piano li avevo già previsti a marzo – ha proseguito -. Siamo in grado di procedere dai 12 ai 15 anni, circa 2 milioni e 300 mila ragazzi“.