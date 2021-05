Dal 10 Giugno la prenotazione del vaccino anti-Covid sarà libera per tutte le fasce d’età: due modelli sul vaccino ai turisti

Dal 10 Giugno prossimo tutti gli italiani potranno prenotare la prima dose di vaccino anti-Covid a prescindere dalle fasce d’età: all’annuncio del commissario straordinario per l’emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, seguirà una circolare la cui ratifica è prevista nei prossimi giorni.

Alla base della volontà manifestata dalla struttura commissariale di accelerare la campagna vaccinale (che punta a raggiungere l’immunità di gregge entro fine Settembre) la sicurezza che entro la fine del mese di Giugno le dosi di vaccino disponibili sul territorio italiano saranno circa 28 milioni, ed anche la necessità di dare una linea comune alle Regioni, alcune delle quali stanno già procedendo a vaccinare le fasce più giovani della società (Lombardia, Alto- Adige e Lazio, tra le altre, prevedono open-day per i maturandi) e le categorie produttive finora non coinvolte nel piano vaccinale, obiettivo per il quale l’Emilia Romagna, per esempio, ha approntato nelle scorse settimane tre hub vaccinali interaziendali.

All’indomani del 10 Giugno, Figliuolo dovrà poi sciogliere un altro dossier che in queste settimane sta animando il dibattito politico: chi ha programmato una vacanza, può ricevere la seconda dose di vaccino in un luogo diverso dalla sua residenza?

In realtà, una circolare in questo senso esiste già: chi ha prenotato un lungo soggiorno lontano dal proprio Comune di residenza, di almeno tre settimane, ha diritto all’assistenza sanitaria e quindi a ricevere in vacanza la seconda dose di vaccino. Resta da capire cosa fare con le permanenze più brevi, ed evitare che le Regioni vadano ancora ognuna per sé: la Lombardia, per bocca del Governatore Attilio Fontana, ha detto che si atterrà ai dettami della struttura commissariale, Piemonte e Liguria, in ottica di incentivo per i turisti, hanno invece già siglato un accordo bilaterale che prevede lo scambio di dosi.