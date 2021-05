La versione completa di Valkyria Revolution è da oggi disponibile al download gratuito anche in Italia su Playstation Store

Una grande sorpresa per tutti gli appassionati del mondo di Valkyria Revolution: da oggi, la versione completa e gratuita del gioco, compatibile con PS4 e PS5, è disponibile per il download. Non è ben chiaro il motivo per cui, a sorpresa, è stato reso disponibile gratuitamente. Tuttavia, seguendo questo link, si rimanda direttamente alla pagina da cui è possibile effettuare il download. Tra le ipotesi, o una promo di SEGA o Deep Silver oppure un semplice errore. A dare l’annuncio di questo strano e singolare evento è stato Press Start Australia.

Il gioco

Valkyria Revolution è un gioco di ruolo d’azione con elementi di strategia. Il flusso del gioco consiste nel fatto che il giocatore si prepara alla base, si reca sul campo di battaglia per raggiungere i propri obiettivi e poi torna di nuovo alla base. Il gioco include la possibilità di morte permanente per i personaggi, ma i giocatori possono tentare nuovamente nel caso uno di loro muoia. Ogni personaggio ha anche la capacità di lanciare magici incantesimi chiamati “alchimia”, con vari influenza a seconda del tipo di dell’alchimia attrezzata. Il gioco è stato sviluppato da Media.Vision ed è diretto da Takeshi Ozawa e prodotto da Youichi Shimosato e Kei Mikami.