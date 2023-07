Vanessa Scalera apre ad un crossover tra la Tataranni e Lolita Lobosco

di Annamaria Postiglione

L’attrice vincitrice di un Nastro d’Argento, Vanessa Scalera, è stata ospite della prima giornata del Giffoni Film Festival.

Circondata del calore dei giurati, l’attrice ha parlato di due dei suoi ruoli più importanti Imma Tataranni e Filomena Marturano cercando una connessione tra i due personaggi:

La libertà, ed una femminilità forte, intensa. Sono donne che non si lasciano vincere dalla vita ed un po’ in questi due personaggi rivedo me stessa, il mio carattere “levantino”; sono due personaggi che ho amato e con questi personaggi vi è uno scambio reciproco, io dono a loro e loro donano a me”.

In più, la Scalera, incalzata da una domanda della sala stampa ha affermato che le piacerebbe partecipare ad una sorta di cross over tra la sua Tataranni e un’altra delle maggiori detective della Rai, Lolita Lobosco.

“Sarebbe davvero suggestivo ed il pubblico lo apprezzerebbe tantissimo” ha affermato.

I giurati poi, hanno chiesto a Vanessa Scalera del suo lavoro di attrice: “Amo il rapporto con l’altro, cerco subito l’empatia con l’attore. In più, non mi sono ma sentita una prima attrice, ho amato anche interpretare personaggi secondari o corali. Mi piace la comunità quando si gira ed io sono stata sempre fortunata a lavorare con attori bravissimi che ti sanno trasmettere entusiasmo”