Ad agosto la variante Delta del Coronavirus potrebbe arrivare a contagiare il 90% della popolazione europea (il 25% in Italia). Vaccini e sequenziamento le armi fondamentali

L’escalation della variante Delta in Europa potrebbe raggiungere il suo acme a fine Agosto, quando secondo i dati forniti dal Centro Europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) essa soppianterà la variante dominante Alfa/inglese, arrivando a causare il 90% delle infezioni da Coronavirus sul territorio del Vecchio Continente.

In Italia la variante Delta, sequenziata per la prima volta ad ottobre in India, sarebbe ad oggi riconoscibile nel 25% dei casi, la maggioranza dei quali riscontrati in Campania (83 casi nel Vesuviano e 44 a Torre del Greco). Tra le Regioni più colpite anche il Lazio, che fa scudo anticipando i richiami con Astrazeneca.

Completare il ciclo vaccinale, con entrambe le dosi dei vaccini ad mRna o con il monodose Johnson&Johnson è, insieme al sequenziamento dei casi, la strategia principale per impedire alla variante Delta di circolare e replicarsi in mutazioni che malauguratamente possano risultare resistenti ai vaccini: i primi studi in merito dimostrano, infatti, che la variante indiana – destinata a circolare per la maggiore questa estate – contagia coloro i quali hanno ancora ricevuto solo una dose di vaccino (“Con una dose il sistema immunitario si attiva, ma è con la seconda che esplode garantendoci massima copertura”, dicono gli esperti) o quei soggetti che ad oggi sono fuori dalla campagna vaccinale (i minori di 16 anni)

E mentre in Gran Bretagna si registra un nuovo picco di casi di Coronavirus ascrivibili alla variante Delta, e nel mondo Israele sposta avanti di un mese (dal 1 luglio al 1 Agosto) l’ingresso dei turisti vaccinati, in India si fa ampiamente strada la variante Delta plus, che sarebbe in grado di contagiare più velocemente rispetto alla variante “madre”.